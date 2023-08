Milan, da Taremi l’assist decisivo: la mossa che sblocca tutto

Il Milan insegue l’ultimo colpo di un mercato di alto profilo, si insiste per Taremi e lo stesso bomber regala un assist ai rossoneri

Partenza a razzo in campionato del Milan, con due vittorie brillanti e convincenti contro Bologna e Torino e uno spumeggiante gioco offensivo. Sei reti realizzate in due partite, la metà portano la firma del sempreverde Olivier Giroud. Ma i rossoneri continuano a cercare una ulteriore alternativa al francese, per aumentare le proprie chances di essere competitivi fino in fondo in campionato e in Europa.

Negli ultimi giorni, come raccontato già da Calciomercato.it, sono risalite le quotazioni di Taremi, con Jovic sullo sfondo. L’iraniano del Porto rimane la prima scelta, in questo senso, ma per adesso i lusitani fanno muro e continuano a chiedere una cifra piuttosto elevata, 25 milioni di euro, per un giocatore in scadenza di contratto il prossimo anno.

Milan, proseguono i contatti per Taremi: la cifra (in meno) che può agevolare i rossoneri

La proposta del Milan resta intorno ai 15 milioni di euro, la distanza è ancora considerevole ma i rossoneri non si arrendono e continuano a spingere. Emissari del club avrebbero raggiunto il Portogallo per provare a convincere il presidente dei Dragoes Pinto da Costa. Soprattutto, si registra un ‘assist’ importante da parte dello stesso Taremi.

Come spiega il ‘Corriere dello Sport’, infatti, l’iraniano sarebbe disposto a rinunciare alla percentuale del 15% sulla sua futura rivendita, pur di agevolare l’operazione. Le prossime ore saranno verosimilmente determinanti, in un verso o nell’altro.

