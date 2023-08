“Con me non giocherai mai”, l’esclusione è clamorosa

Appare sempre più segnato il futuro di Marco Verratti: il centrocampista ex Pescara destinato a lasciare il Paris Saint-Germain

Sembra essere ormai arrivata ai titoli di coda l’avventura di Marco Verratti al Paris Saint-Germain. Uno scenario “confermato” dalle parole di Luis Enrique che ha deciso il futuro del centrocampista.

La fine del calciomercato estivo si avvicina e per Marco Verratti sono sempre più concrete le possibilità di lasciare il Paris Saint-Germain. Potrebbe farlo anche dopo l’1 settembre, dato che in Arabia Saudita il mercato chiuderà ufficialmente il 7 settembre. Ecco perché ci sarà ancora tempo per valutare eventuali offerte provenienti dalla Saudi Pro League, campionato che ha messo nel mirino il centrocampista italiano.

Nonostante sia legato al Paris Saint-Germain da altri tre anni di contratto, Marco Verratti è ormai da tempo ai margini del progetto del club transalpino. In particolar modo da quando è arrivato Luis Enrique il quale, nelle scorse ore, avrebbe avuto un colloquio diretto con il calciatore ex Pescara come rivelato da Le Parisien.

Calciomercato Psg, Verratti messo fuori da Luis Enrique

Escluso in occasione delle prime tre partite di campionato, Marco Verratti potrebbe lasciare il Paris Saint-Germain e volare all’estero, destinazione Arabia Saudita.

Nel recente colloqui avuto con Luis Enrique, quest’ultimo avrebbe ribadito la volontà di non puntare su di lui. “Con me non giocherai mai” avrebbe detto il tecnico spagnolo ex Roma, chiudendo così la porta ad una possibile permanenza in Francia di Marco Verratti, ormai destinato al massimo campionato arabo.

