Verratti via ma niente Arabia: giocherà la Champions

Sono giorni importati per il futuro di Verratti; sul centrocampista, infatti, è spuntato l’interesse di un club che gioca la Champions

Il mercato è alle battute finali ma, in questi ultimi giorni, si devono sistemare alcune situazioni decisamente importanti. Una riguarda quella di Verratti; il centrocampista, in forza al Paris Saint-Germain, sembra destinato a lasciare Parigi in questa finestra di mercato. Situazione non semplice per il club di Ligue One che ha perso Messi, deve capire il futuro di Mbappe (prima messo fuori rosa e poi reintegrato) e rischia di veder andar via anche Verratti.

Sul centrocampista azzurro, in forza al PSG dal 2012, ci sono diversi club interessati; tra questi troviamo l’Al-Ahli, club arabo che può contare su una disponibilità economica praticamente illimitata e che avrebbe offerto trenta milioni di euro per il centrocampista ricevendo il secco rifiuto da parte del PSG. Il club francese, infatti, valuta il ragazzo cinquanta milioni di euro. Una valutazione decisamente importante ma che non spaventa il club dell’Arabia Saudita. L’Al-Ahli, però, deve preoccuparsi dell’inserimento di un altro club che potrebbe permettere a Verratti di giocare la prossima Champions League.

Verratti, interesse dalla Premier: occhio al Manchester United

Il centrocampista azzurro piace, infatti, ad una squadra di Premier League. Stando a quanto riporta l’Equipe, sul campione d’Europa con la nazionale è forte l’interesse del Manchester United. I Red Devils, in questa sessione di mercato, hanno speso cifre consistenti per arrivare a giocatori di livello come Onana, Mount ed Hojlund. Il club inglese, però, non vuole fermarsi e ha intenzione di fare un grande investimento anche in mezzo al campo considerando anche l’addio di Fred passato al Fenerbahce e la possibile cessione di McTominay.

Ecco perché il profilo di Verratti può essere l’ideale per andare a rinforzare il centrocampo di una squadra che, in questa stagione, vuole lottare fino alla fine per la conquista della Premier League. Sul tavolo della trattativa i Red Devils possono mettere anche la Champions League; lo United, infatti, giocherà la massima competizione internazionale e ha bisogno di gente di qualità nel tentativo di arrivare fino in fondo.

Il futuro di Verratti, dunque, potrebbe essere in Premier League con il Manchester United fortemente interessato al giocatore; saranno giorni decisivi per il centrocampista sui cui, bisogna ricordarlo, è sempre vivo il pressing dell’Al-Ahli. Ora sta al giocatore decidere se continuare a giocare in Europa o trasferirsi, come tanti suoi colleghi, in Arabia.