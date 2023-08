È scontro totale per Verratti: 30 milioni non bastano

Marco Verratti è pronto a lasciare il Paris Saint-Germain dopo undici anni: il club parigino però non è disposto a fare sconti per il centrocampista della Nazionale

Marco Verratti sempre più lontano dal Paris Saint-Germain. Il nazionale azzurro è fuori dal progetto tecnico del nuovo allenatore Luis Enrique, con il Ds Campos che lo ha messo in vendita.

Al prezzo però dei campioni di Francia, che valutano circa 60 milioni di euro l’ex Pescara. Il PSG infatti non sarebbe intenzionato a fare sconti, nonostante il pressing sempre più asfissiante dell’Al-Ahli per Verratti. Come riporta il quotidiano ‘L’Equipe’, il ricco sodalizio saudita avrebbe già trovato l’accordo con il centrocampista classe ’92 per un ingaggio faraonico per i prossimi tre anni.

Verratti avrebbe subito accettato la proposta dell’Al-Ahli, vincolata però al sì del Paris Saint-Germain che ancora non è arrivato perché il presidente dei parigini El-Khelaifi chiederebbe il doppio rispetto ai 30 milioni messi al momento sul piatto dalla compagine della Saudi League. Le trattative proseguiranno nei prossimi giorni, con la volontà comunque dell’Al-Ahli di riuscire a trovare un punto d’incontro con il PSG. Il piano B dei campioni di Francia se fallisse l’assalto a Verratti si chiama Calhanoglu, anche se in quel caso l’Inter avrebbe già chiuso le porte a un ipotetico addio del turco al club nerazzurro.