Affondo da 60 milioni: l’Inter e Calhanoglu hanno già deciso

La ricchissima Saudi League fa tremare l’Inter sul conto di Hakan Calhanoglu: la posizione del club nerazzurro sul centrocampista turco

L’Arabia Saudita resta sempre un pericolo per la Serie A e un po’ per tutta Europa. Le faraoniche offerte del club sauditi possono cambiare in qualsiasi momento le carte in tavola, a maggior ragione con il mercato della Saudi League in chiusura il 20 settembre.

Anche Simone Inzaghi non ha nascosto il timore di perdere qualche big della sua Inter nella conferenza stampa dopo la vittoria con il Monza, nello specifico Hakan Calhanoglu rispetto agli ultimi rumors di un possibile interessamento dell’Al-Ahli per il metronomo della squadra nerazzurra. Il club di Gedda potrebbe infatti virare sull’ex Milan qualora non riuscisse nell’assalto a Marco Verratti, viste le resistenze del Paris Saint-Germain che per il momento non ha accetto l’offerta da 30 milioni di euro: i campioni di Francia chiedono il doppio per il nazionale italiano.

Calciomercato Inter, muro all’Arabia per l’addio di Calhanoglu

L’Al-Ahli allora penserebbe a Calhanoglu per il reparto di centrocampo, con l’obiettivo di portare un’altra stella nel ricchissimo campionato saudita.

Finora però non sono arrivate offerte concrete all’Inter e non c’è nessuna trattativa in ballo per il trasferimento in Arabia Saudita del centrocampista turco. E, se nel caso arrivasse una proposta ufficiale nei prossimi giorni, la volontà della dirigenza di Viale della Liberazione e dello stesso giocatore sarebbe quella di non prenderla in considerazione. Calhanoglu non penserebbe a un eventuale addio all’Inter nell’ultima parte di mercato, totalmente concentrato e immerso nel progetto Inter con Inzaghi che gli ha ritagliato stabilmente il nuovo vestito da regista dopo l’addio di Brozovic. Inoltre da parte del club e dell’area tecnica non ci sarebbe la volontà – anche di fronte a una cifra importante – di privarsi di una delle colonne dello scacchiere dell’allenatore piacentino.