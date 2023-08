Affare Pavard-Inter, in arrivo il via libera del Bayern | CM.IT

L’accordo tra i due club è stato già raggiunto la scorsa settimana sulla base di 30 milioni di euro più bonus

In prossimità della deadline, oggi alle 15:00, si sta per sbloccare l’operazione Pavard. Come raccolto da Calciomercato.it, il Bayern Monaco va verso il via libera all’approdo all’Inter del difensore francese.

Sette giorni fa i due club hanno raggiunto un accordo sulla base di 30 milioni di euro più bonus, con il classe ’96 che già aveva detto sì a un quinquennale da 4,5 milioni netti a stagione più bonus. La chiusura dell’affare, tuttavia, era vincolata all’arrivo in Baviera di un sostituto del transalpino.

In queste ore, il Bayern ha accelerato su diversi fronti, vedi quello rappresentato da Chalobah del Chelsea, perché non intenzionato a non mandare a monte l’operazione coi nerazzurri. Un’operazione vantaggiosa sul piano economico, considerato che il calciatore ha già fatto sapere che non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2024.

Secondo quanto appreso ulteriormente da CM.IT, qualora il via libera arrivasse entro pomeriggio, Pavard potrebbe atterrare all’aeroporto di Linate già questa sera, svolgendo le rituali visite mediche nella mattinata di domani.

La decisione dell’Inter di dare altro tempo al Bayern era già un segnale positivo circa lo sblocco dell’affare. Ieri i nerazzurri avevano avuto altri contatti per Schuurs, rimanendo però ottimisti sull’arrivo di Pavard.