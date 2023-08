Inter-Pavard, ora o mai più: quando scade l’ultimatum

Giornata decisiva per l’Inter per l’affare Pavard: i nerazzurri hanno inoltrato un ultimatum al Bayern Monaco

Inter che ha iniziato il campionato col piede giusto, con due vittorie consecutive che consentono di tenere il passo di Napoli e Milan. Inzaghi ora guarda al successivo impegno piuttosto probante con la Fiorentina e attende nel frattempo novità per l’ultimo innesto di mercato, che nei suoi desideri dovrebbe essere Benjamin Pavard.

I contatti di ieri pomeriggio tra i nerazzurri e il Bayern Monaco non sono stati risolutivi, i tedeschi hanno chiesto altro tempo per trovare il sostituto del francese. Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, da Marotta e Ausilio è arrivato un ultimatum. Se la situazione non si sbloccherà alle ore 15 di oggi pomeriggio, l’Inter virerà altrove. I bavaresi sono in trattativa con il Chelsea per Chalobah, che potrebbe diventare il nuovo obiettivo nerazzurro se le cose per Pavard non andassero come auspicato.

