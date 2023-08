DIRETTA Calciomercato, tutte le news e le trattative di lunedì 28 agosto

Le ultime di calciomercato in Serie A e non solo. Le operazioni di Juve, Inter, Milan e di tutte le altre: le trattative di lunedì 28 agosto 2023

Ci siamo ormai per l’arrivo alla Roma di Romelu Lukaku. I giallorossi allo sprint finale per chiudere con il Chelsea e l’attaccante belga, atteso a stretto giro di posta nella Capitale.

L’Inter invece scende in campo questa sera a Cagliari e aspetta sempre l’ultimo via libera del Bayern Monaco per Pavard. Trapela sempre ottimismo in casa nerazzurra sul francese, con Schuurs piano alternativo se l’operazione dovesse naufragare. La Juventus non chiude definitivamente le porte a Berardi malgrado il muro del Sassuolo, mentre il Milan non molla Taremi per completare l’attacco a disposizione di Pioli.