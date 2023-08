Napoli, accelerata decisiva per Lindstrom | CM.IT

Il Napoli si prepara ad affrontare il Sassuolo nel debutto stagionale al Maradona e intanto il club chiude un’altra trattativa

Nelle prossime ore Rudi Garcia potrebbe accogliere Jesper Lindstrom, centrocampista danese di proprietà dell’Eintracht Francoforte.

Come un fulmine. A poco più di un’ora dall’inizio di Napoli-Sassuolo, l’autorevole quotidiano tedesco Bild rilancia che Jesper Lindstrom possa arrivare a Napoli già nelle prossime ore. Un aereo che sarebbe dovuto atterrare addirittura in serata.

Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, l’accelerazione esiste. Così come non ci sono visite mediche fissate nelle prossime ore. Quella dalla Germania è una voce ascoltata che non può dare certezze granitiche. L’unica certezza è quella legata ad un Napoli che sta avanzando fortemente sul calciatore danese.

Calciomercato Napoli, accelerata decisiva per Lindstrom

Lozano, che partirà anche oggi dalla panchina, è in trattativa con il PSV per il ritorno in Olanda. È uno dei fattori che si deve sbloccare per l’approdo di Lindstrom. Tra l’altro, L’Eintracht continua a chiedere 35 milioni senza prestito con obbligo come aveva sperato il Napoli in un primo momento. Un’offerta azzurra potrebbe sparigliare le carte, così come possono farlo gli zero minuti disputati dal danese nell’ultima gara della squadra di Francoforte.

La trattativa tra il Napoli e l’Eintracht è avanzata: su questo non ci sono dubbi ed evoluzioni nelle prossime ore sono attese per poter chiudere la trattativa.