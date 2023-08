Inter, ecco Pavard: il difensore è atterrato a Milano, le sue prime parole

Benjamin Pavard è arrivato Milano. Poco dopo le 20.15, il difensore francese è atterrato a Milano, ponendo la parola ‘fine’ all’ennesima telenovela estiva di mercato

I tifosi dell’Inter possono tirare un sospiro di sollievo. Il difensore francese Benjamin Pavard è atterrato in Italia e da domani sarà a disposizione di Simone Inzaghi.

Poche ore dopo l’arrivo di Lukaku a Roma, l’Inter “risponde” col colpo in difesa: a Milano è atterrato Benjamin Pavard, difensore francese che arriva a titolo definitivo dal Bayern Monaco per 32 milioni di euro complessivi tra parte fissa e bonus.

🎥 ✈️ #Inter – Le prime immagini di Benjamin #Pavard a Milano: il saluto ai tifosi e il primo “Forza Inter”. Domani mattina le visite mediche per il difensore francese, prima della firma sul contratto fino al 2028 con il club nerazzurro 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/yxDzNZcWBW — Giorgio Musso (@GiokerMusso) August 29, 2023

Una buona notizia per i tifosi dell’Inter e per Simone Inzaghi che domani potrà accogliere il nuovo rinforzo per il pacchetto arretrato. Il giocatore classe ’96 domani sosterrà le visite mediche di ritiro e poi firmerà un contratto quinquennale da 5 milioni di euro a stagione, iniziando così la sua avventura con la maglia dell’Inter.

Calciomercato Inter, Pavard è atterrato a Milano

Un importante innesto per la difesa dell’Inter: Benjamin Pavard rappresenterà un elemento di valore per la retroguardia nerazzurra. Arriva in Italia dopo un tira e molla che aveva lasciato col fiato sospeso i tifosi dell’Inter, ancora “scottati” dal caso del mancato ingaggio di Samardzic dall’Udinese.

“Forza Inter” sono state le prime parole di Pavard, rivoltosi ai tifosi nerazzurri che lo hanno accolto all’aeroporto. Un sospiro di sollievo per i supporter dell’Inter dopo il tira e molla consumatosi nel corso dell’ultimo weekend, quando Pavard era rimasto “bloccato” in Germania dal tecnico dei bavaresi, Thomas Tuchel.