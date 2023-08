DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative di martedì 29 agosto

Le ultime di calciomercato in Serie A e non solo. Le operazioni di Juve, Inter, Milan e di tutte le altre: le trattative di martedì 29 agosto 2023

Volata finale del calciomercato con gli ultimi giorni di trattative. Oggi, momento cruciale per la Roma, che attende Lukaku nella Capitale nel pomeriggio.

Giallorossi pronti a mettere a segno il colpaccio del loro mercato e non sono gli unici ad essere attivi in questi momenti frenetici. L’Inter cerca di arrivare a dama per Pavard, il Milan spinge per l’ultimo colpo in attacco con Taremi sempre nel mirino. Giornata importante anche per il Napoli che si prepara ad accogliere Lindstrom, curiosità per le ultime mosse della Juventus in entrata e in uscita.

Calciomercato, tutte le news e le trattative del 28 agosto

