Milan, braccio di ferro finale per Taremi: il punto | CM.IT

Penultimo giorno di calciomercato con il Milan che prova a chiudere il suo decimo colpo, ore decisive per sbloccare Taremi

Riflettori puntati al momento, in tema di mercato, soprattutto sul Milan, che punta a chiudere una campagna acquisti scoppiettante con la ciliegina sulla torta, quel vice Giroud che Pioli ritiene necessario per una annata di altissimo livello. I rossoneri hanno accelerato per Taremi, ma sarà la giornata di oggi che potrà dire se l’affare andrà in porto oppure no.

La redazione di Calciomercato.it, ieri, vi aveva raccontato come il Milan non avesse ancora ottenuto il via libera dal Porto per l’attaccante. Si è registrata, è vero, un’apertura da parte dei lusitani, che però restano un osso duro.

Trattativa non ancora conclusa e alcune differenze da limare, con i Dragoes che chiedono circa 20 milioni di euro e l’offerta complessiva del Milan giunta, bonus compresi, a 17,5 milioni. A complicare le cose, l’inserimento, anticipato ieri in tarda serata in esclusiva da CM.IT, dell’Al-Ettifaq, che ha proposto al Porto 25 milioni e a Taremi un ingaggio vicino ai 10 milioni a stagione. Il Milan rimane, comunque, moderatamente ottimista e spera di arrivare a dama nelle prossime ore.

Per rimanere aggiornato con tutte le trattative e le news di mercato, scarica l’applicazione IOS di Calciomercato.it (https://apps.apple.com/it/app/calciomercato-it/id556332968): segui così tutte le notizie e resta sempre sul pezzo.