Pioli snobba il mercato: “Taremi? Non mi interessa. Il mio pensiero su Lukaku”

Le parole in conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia di Roma-Milan, match valevole per la terza giornata di Serie A

Giornata di vigilia per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri domani affronteranno la Roma per la terza giornata di Serie A.

Il tecnico rossonero, intervenuto in conferenza stampa, ha chiaramente presentato la partita, ma è stato inevitabile parlare anche di calciomercato.

Queste, d’altronde, sono le ore di Taremi. Il Milan e il Porto stanno continuando a trattare per trovare la quadratura del cerchio, ma ancora la fumata bianca non è arrivata: “Ho dei dirigenti talmente capaci – afferma Pioli -, che non li ho sentiti tra ieri e oggi. Sanno che sto preparando la partita. In questo momento non mi interessa. Confermo che sono molto soddisfatto di quanto fatto sul mercato“. Mercato che ha visto protagonista anche Rade Krunic. Sono settimane che si parla di offerte per il bosniaco, prima il Fenerbahce, poi il Lione. L’ex Empoli, però, è destinato a rimanere, Pioli lo ha confermato senza troppi giri di parole: “E’ un titolare del Milan, è un giocatore importante”.

Milan, Pioli: “Nessuno come la Roma, lo dicono i dati”

Chiaramente, nel corso della conferenza stampa si è parlato del match. Pioli si è soffermato ad analizzare la Roma.

Una Roma sfortunata in questo inizio di stagione, che ha raccolto solamente un punto contro Salernitana e Verona: “I dati offensivi e difensivi ci dicono che la Roma è stata la migliore del campionato – prosegue Pioli -. I giallorossi sono allenati da un grande mister, ma noi siamo pronti e preparati per giocare il nostro calcio, poi dipenderà dagli avversari. Vogliamo essere determinati e propositivi, vogliamo fare la partita. Domani serve calma e lucidità, ma non dobbiamo smettere di guardare avanti e cercare le zone di campo per creare la superiorità numerica, per poi sfruttare le caratteristiche dei nostri giocatori offensivi”.

Con l’acquisto di Lukaku, la Roma ha creato davvero un super attacco. Sia l’argentino che il belga, però, potrebbero non esserci: “La Roma è forte a prescindere da loro, ha una struttura difensiva importante, ha una squadra fisica, ed è forte sulle palle alte. Lotteranno per i vertici della classifica. Lukaku sposta gli equilibri? Sulla carta è un acquisto top, ma il campo è un’altra cosa, vedremo come andrà la stagione”.

Se la Roma e i suoi tifosi esultano per l’acquisto di Lukaku, il Milan può godersi le grandi prestazioni di Pulisic, che continuerà a giocare sulla destra, oltre che di Reijnders e Loftus-Cheek: “Sono giocatori forti e intelligenti, con un bagaglio importante, che sanno cosa fare”. I tre citati saranno ancora titolari.

Ci sarà da aspettare, invece, per vedere dal primo minuto Okafor, Chukwueze e Musah, anche se sono a disposizione: “Stanno bene, stanno lavorando bene – conclude Pioli -. Forse Noah è quello più indietro visto che viene da un infortunio, ma anche Musah ha vissuto un’estate particolare. Stanno, comunque, tutti bene e sono pronti a giocare dal primo minuto”.