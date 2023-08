Baroni rischia lo scippo: il difensore può vestire nerazzurro

Il Verona rischia lo scippo poco prima del gong: il difensore può vestire la maglia nerazzurra

Ultime ore di mercato frenetiche per le squadre di Serie A e anche il Verona non è esente. I gialloblù sono partiti fortissimo in questo inizio di campionato con due vittorie in due gare, ma in queste ultime ore devono stare attenti a non perdere alcuni pezzi pregiati.

Uno di questi è Isak Hien, difensore centrale svedese arrivato la scorsa estate dal Djurgarden. Le prestazioni collezionate con la maglia gialloblù non sono passate inosservate e sulle sue tracce in particolare c’è l’Atalanta. Il club nerazzurro aveva allestito una trattativa con il Torino per il trasferimento di Zapata in granata e il passaggio di Buongiorno a Bergamo. Come conseguenza di questa cessione, i granata avevano raggiunto l’intesa con Tanganga del Tottenham.

La volontà del difensore di restare nel capoluogo piemontese però ha cambiato le carte in tavola, con la ‘Dea’ obbligata a virare su altri nomi. E l’altro nome in questione è quello appunto di Hien. Il difensore classe 1999 è seguito da tempo dalla società orobica, che ora, in queste ultime ore, potrebbe tentare l’affondo decisivo. Saranno però da valutare le richieste della società gialloblù, che in caso di addio dello svedese dovrà poi trovare un sostituto sul mercato da regalare a Marco Baroni. Difficile ipotizzare un prestito proprio dall’Atalanta di Okoli, in uscita dai nerazzurri, visto che sul giocatore c’è da tempo in pole il Frosinone.