Milan, addio Taremi: gli scenari per l’attacco

Le ultime sul possibile colpo in avanti in casa rossonera. Il Diavolo è alla ricerca di un nuovo centravanti da affiancare a Olivier Giroud. Ecco cosa può succedere

Mahdi Taremi non sarà l’attaccante del Milan. La trattativa per il calciatore iraniano è definitivamente saltata in serata e i rossoneri rischiano seriamente di chiudere il mercato senza un centravanti che possa fare il vice Olivier Giroud.

Il Diavolo allo stesso tempo è pronto a salutare Lorenzo Colombo. L’attaccante 2002, fresco di rinnovo con il Milan fino al 30 giugno 2028 (manca solo l’ufficialità), si è promesso sposo del Monza. Il giocatore sta spingendo per trasferirsi nella vicina Brianza così da vivere una nuova avventura da protagonista. Domani, salvo cambi di programma, arriverà il via libera da parte dei rossoneri, anche senza l’acquisto di un nuovo attaccante.

La possibilità che il Milan termini il mercato così è davvero concreta. Dalle parti di via Aldo Rossi, in realtà, non sono state chiuse le porte ad altre ipotesi, ma al momento nessuna convince particolarmente Pioli, pronto a puntare su Okafor come punta centrale, oltre che su Pulisic, un’idea questa confermata anche oggi in conferenza stampa.

Milan, le ultime idee di mercato per l’attacco: da Jovic a Pavlidis

Tra i giocatori proposti al Milan c’è certamente Jovic, di cui vi abbiamo su Calciomercato.it, la scorsa settimana.

Fino all’ultimo istante il serbo può rappresentare un’occasione, ma servirà l’ok del tecnico di Parma per il suo approdo a Carnago. Attenzione, inoltre, alla possibilità Pavlidis, nome non certo nuovo dalle parti di Casa Milan, che può tornare di moda nelle ultimissime ore di mercato, ma trattare con l’AZ non è certo facile. Non sono chiaramente esclusi colpi a sorpresa, per un mercato che non è ancora finito.