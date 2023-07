DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative di venerdì 21 luglio

Le ultime notizie di calciomercato in Serie A, le operazioni di Juventus, Inter, Milan e non solo: tutte le trattative di venerdì 21 luglio

L’Inter spinge per avere il prima possibile Sommer, ma per il momento non c’è l’accordo con il Bayern Monaco per l’arrivo dell’esperto portiere. Resiste la candidatura anche di Trubin tra i pali dopo l’addio di Onana, ufficializzato ieri dal Manchester United. Per l’attacco in prima fila ci sono sempre Morata e Balogun. I cugini del Milan invece stringono i tempi per Chukwueze per rinforzare l’attacco a disposizione di Pioli. La Juventus piazza alla Fiorentina l’esubero Arthur: il brasiliano è a Firenze per le visite mediche e la firma sul contratto. Per il reparto offensivo si raffredda la pista Lukaku, con Vlahovic sondato dal Real Madrid di Ancelotti.

LIVE

08:41 Inter, offerta mostruosa dall'Arabia per Lautaro Martinez Clamorosa indiscrezione che arriva dall’Argentina: per il capitano in pectore dell’Inter, Lautaro Martinez, sarebbe pronta dall’Arabia un’offerta mostruosa da 240 milioni di euro di ingaggio per quattro stagioni.

08:38 Calciomercato Inter L’Inter non ha ancora trovato la quadra per Sommer nei discorsi con il Bayern Monaco e la pista Trubin si è complicata con lo Shakhtar dopo l’addio di Onana. I dirigenti nerazzurri per la porta valutano anche il profilo di Audero, in uscita alla Sampdoria.