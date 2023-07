Bernardeschi torna in Serie A: annuncio UFFICIALE

Si aprono le porte ad un possibile ritorno in Serie A di Federico Bernardeschi: l’annuncio ufficiale dalla dirigenza

Un ritorno in Italia di Federico Bernardeschi? L’ipotesi non va certamente esclusa, soprattutto dopo quelle che sono state le parole dell’ad del Bologna Claudio Fenucci.

Il dirigente rossoblù ha parlato ai canali ufficiali del club parlando dal ritiro di Valles, aprendo in parte al ritorno del classe 1994 ex Fiorentina e Juventus. Fenucci ha aperto le porte al giocatore toscano: “Bernardeschi? Non c’è una trattativa al momento. Attraverso il suo agente ha aperto alla possibilità di tornare in Europa. Se trovasse le condizioni per uscire in prestito dal Toronto noi saremmo molto contenti di averlo, così come però molte altre squadre in Italia. Per ora però la questione riguarda lui e il Toronto”.

Porte aperte quindi da parte dei rossoblù per il giocatore, che potrebbe quindi tornare in Serie A. Un affare che, con la formula del prestito, potrebbe concretizzarsi: “Il mercato però è complesso – sottolinea Fenucci – Il sistema calcio naviga in una situazione ancora difficile. Noi stiamo andando per la nostra strada e siamo uno dei pochi club che è riuscito ad investire senza cedere giocatori. Orsolini e Dominguez? C’è per loro interesse, così come per molti nostri giocatori. Hanno un contratto in scadenza tra un anno e pensiamo sia necessario rinnovare. Orsolini qui è contento e questo è importante per aprire un discorso. Tutti hanno l’ambizione di giocare in Champions, ma Nico è un perno importante della squadra e vogliamo che resti. Rinnovo Thiago Motta? Abbiamo presentato l’offerta, ci penserà. Ballo-Toure? Lo stiamo valutando, insieme ad altre ipotesi”.