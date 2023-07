Calciomercato Empoli, da Maldini al sostituto di Vicario: le mosse della società

L’Empoli, per la prossima stagione, ha l’obiettivo di raggiungere la salvezza; per farlo serve un mercato intelligente da parte della società

Nella scorsa stagione l’Empoli ha disputato un campionato di alti e bassi ma era prevedibile considerando le difficoltà di un club che, ogni stagione, deve lottare per mantenere la categoria. L’obiettivo è stato raggiunto grazie al pareggio, per uno a uno, in casa della Sampdoria. Un punto che ha permesso al club di regalare una gioia immensa ai propri tifosi.

Nella prossima stagione l’obiettivo non cambia: l’Empoli deve salvarsi e servirà un grande campionato per riuscire ad ottenere la permanenza nel massimo campionato italiano. Il club può essere aiutato dal mercato anche se, in questa sessione, sono stati sono stati ceduti Vicario al Tottenham e Parisi alla Fiorentina; due addii pesanti considerando la qualità dei giocatori e l’importanza all’interno dell’Empoli.

Iniziamo proprio dalla porta dove il club ha assolutamente bisogno di un nuovo portiere che vada a difendere i pali dell’Empoli; trovare un giocatore in grado di prendere l’eredità di Vicario non è semplice. L’obiettivo principale sembra essere Elia Caprile con la speranza che possa portare un grande apporto al club toscano.

L’altro grande addio, come abbiamo detto, è quello di Parisi; l’Empoli ha trovato il sostituto con l’acquisto di Samuele Angori, arrivato dal Perugia e pronto a vivere questa nuova esperienza. Sempre per la difesa uno degli obiettivi è club è Giuseppe Pezzella ma la distanza con il Parma è piuttosto ampia. Passando al centrocampo, il club si è rinforzato con l’arrivo di Filippo Ranocchia; il giocatore ha delle qualità molto interessanti e può dare un buonissimo contributo nell’arco della stagione. L’Empoli, invece, non potrà contare su Bandinelli ad un passo dallo Spezia; per quanto riguarda Henderson, invece, il centrocampista piace alla Cremonese.

Empoli, in avanti piace Cheddira: il club ha bisogno di gol

Passiamo al reparto offensivo e una squadra come l’Empoli ha assolutamente bisogno di qualità e gol per raggiungere la salvezza. Da questo punto di vista l’acquisto, in prestito dal Milan, di Daniel Maldini può essere di grande aiuto. Il giocatore, nell’ultima stagione, ha giocato nello Spezia mettendo in mostra qualità molto interessanti.

In avanti potrà dare una grossa mano Gyasi; l’attaccante è stato inserito nella trattativa Baldinelli-Spezia. Giocatore molto interessante e che in un club come l’Empoli può sicuramente fare la differenza. Come detto, però, servono gol per raggiungere la salvezza e allora bisogna fare attenzione a due possibilità: Cheddira e Cancellieri.