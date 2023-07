Accelerata lampo da 10 milioni: così la Juve perde Parisi

Bianconeri beffati nel maggior momento del bisogno dalla rivale in Serie A sul cartellino del terzino sinistro, chiusura vicinissima con gli ultimi dettagli

Il rinnovo automatico scattato in favore di Alex Sandro nelle fasi conclusive della passata stagione non ha fatto dormire sonni tranquilli alla direzione sportiva della Juventus, visti i lampanti segnali da parte di Massimiliano Allegri di invitarlo a dire addio alla formazione bianconera già dalla prossima stagione sportiva.

In sua vece era stato selezionato un profilo come Fabiano Parisi: giovane, di buona corsa e prospettiva, abile in fase di copertura e pronto all’avanzamento offensivo. Insomma un profilo consono agli schemi tattici del tecnico toscano, slanciato con prestazioni di cuore promosse tra le file dell’Empoli in Serie A. Anche l’Inter aveva mostrato occhiate d’interesse come profilo sostitutivo a Robin Gosens, al pari di altre realtà nostrane. Eppure alla fine dei giochi, con un affare improvviso durato davvero poco, è stata la Fiorentina a spuntarla su tutte.

Calciomercato, la Fiorentina beffa i rivali bianconeri: ecco Parisi

I ‘Viola’ avrebbero infatti raccolto gli ultimi consensi per piazzare l’offerta definitiva intorno ai 10 milioni di euro per l’azzurrino classe 2000, con l’aggiunta di un milione di euro di bonus vicino alle aspettative da due milioni della società cedente.

L’accordo con il calciatore è totale, raggiunto senza grosse difficoltà negli ultimi giorni, mentre sono prossime le visite mediche per concludere in via ufficiale l’operazione di trasferimento. Grande beffa per i bianconeri della Juventus che dovranno dunque continuare a cercare l’erede definitivo della corsia difensiva mancina, con tanti altri nodi da sbrogliare sul mercato in uscita. Fortuna che dalla parte di Allegri ci sia adesso un pioniere come Giuntoli, considerato il vero grande colpo della nuova gestione Ferrero.