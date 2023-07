Inter, Lautaro Martinez in Arabia: 240 milioni di ingaggio

Offerta esagerata per l’attaccante argentino: in Arabia Saudita sono pronti a riempire d’oro il calciatore dei nerazzurri. Il punto della situazione

Il calcio arabo ha sconvolto il mondo del pallone, con le sue offerte davvero esagerate. In queste settimane, così, anche la Serie A ha dovuto fare i conti con questo fenomeno.

Sono andati via Marcelo Brozovic e Sergej Milinkovic-Savic, ma potrebbero non essere gli unici a dire addio al massimo campionato in questa sessione di mercato. I club arabi ci stanno provando anche per Pogba e altri calciatori, come Olivier Giroud, hanno rispedito al mittente le loro offerte.

Oggi è il turno di un altro super campione, ancora una volta dell’Inter. Stiamo parlando di Lautaro Martinez. A lanciare la bomba è Cesar Luis Merlo, giornalista di TyC Sports, che scrive sul proprio profilo Twitter, come un club dell’Arabia Saudita abbia messo sul piatto del suo agente un contratto da 4 anni a 60 milioni di euro a stagione. Martinez – si legge – non avrebbe dato ancora il via libera alla trattativa, ecco perché non ci sarebbero stati ancora contatti tra gli arabi e l’Inter.