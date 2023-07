Arthur-Fiorentina, avanti tutta: la Viola vuole chiudere presto | CM.IT

La Fiorentina è al lavoro per chiudere presto il colpo Arthur dalla Juventus. Gli ultimi aggiornamenti sul brasiliano

Arthur-Fiorentina, avanti tutta. I contatti delle ultime ore sono stati proficui e positivi: nelle prossime ore (presumibilmente domani) potrebbe esserci l’accelerazione definitiva, quella quindi della possibile chiusura.

La Juventus è pronta a partecipare fino al 50% dell’ingaggio e a cedere il giocatore in prestito oneroso. Sul piatto, quindi, un’offerta da circa 2 milioni di euro, più un riscatto ancora da fissare. La fiducia adesso è totale, come confermano le ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it. Dopo la sfortunata parentesi in Inghilterra, condizionata anche da un infortunio, Arthur ha voglia di ritrovare maggiore continuità e di rilanciarsi in Serie A.