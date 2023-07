Igor al Brighton, possibili ore decisive: le ultime | CM.IT

Tra il difensore brasiliano e il club allenato da De Zerbi c’è già un accordo sulla base di un contratto quadriennale con opzione per un’altra stagione

Per Igor al Brighton, stando a quanto appreso da Calciomercato.it, le prossime potrebbero essere ore decisive. La Fiorentina e il club inglese sono ormai arrivati ai dettagli, con l’operazione che dovrebbe chiudersi sui 15/16 milioni più bonus.

Tra il difensore brasiliano e il Brighton è invece tutto fatto da una settimana: c’è l’accordo sulla base di un contratto di quattro stagioni con opzione per un ulteriore anno. Ormai fuori dal progetto tecnico di Italiano, il classe ’98 attende solo il via libera di Commisso e soci per trasferirsi in Premier League, alla corte di Roberto De Zerbi.