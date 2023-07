DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative di martedì 18 luglio

Le ultime notizie di calciomercato in Serie A, le operazioni di Juventus, Inter, Milan e non solo: tutte le trattative di martedì 18 luglio

Il Milan non si ferma sul mercato e accoglie anche Reijnders: il centrocampista olandese è sbarcato ieri sera a Milano e oggi dopo le visite mediche firmerà il contratto con i rossoneri. Operazione da 20 milioni di euro più bonus per il ‘Diavolo’. Per l’attacco in pole balza Taremi, mentre si allontana Morata conteso da Roma e Inter. Lo spagnolo, insieme a Balogun, è il preferito di Inzaghi dopo la rottura con Lukaku. Intanto in giornata è previsto l’arrivo a Milano di Cuadrado, colpo a parametro zero di Marotta dopo l’addio alla Juventus. I bianconeri sono vicini a piazzare Arthur alla Fiorentina e attendono offerte concrete per Vlahovic e Chiesa prima di piazzare eventualmente l’affondo per Lukaku.

Ecco le ultime notizie e le trattative di mercato minuto per minuto. Di seguito tutti gli aggiornamenti di martedì 18 luglio dalla redazione di Calciomercato.it.

LIVE

Ore 8.30 – L’Inter sfida la Roma per Morata: previsto un contatto nel pomeriggio tra al dirigenza nerazzurra e gli agenti dell’attaccante spagnolo in forza all’Atletico Madrid.

Ore 8.02 – In giornata l’arrivo a Milano dalla Colombia di Juan Cuadrado: l’ex Juventus, voluto fortemente da Inzaghi, firmerà un contratto annuale da circa 3 milioni di euro (bonus compresi).