Lo Celso-Napoli, la richiesta di Levy e le tempistiche | CM.IT

Il Napoli campione d’Italia in carica, si prepara a rinforzare la squadra allenata da Rudi Garcia: nel mirino, il centrocampista del Tottenham

Il nuovo Napoli, orfano dell’allenatore Luciano Spalletti e del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, suda nel ritiro di Dimaro in vista della prossima stagione. C’è uno Scudetto, il terzo della storia del club campano, da difendere dall’assalto delle avversarie.

E non sarà facile per la nuova guida tecnica, l’ex Roma Rudi Garcia, riconfermarsi, ma la voglia di continuare a stupire è tanta, sia da parte del trainer che della squadra. Nel frattempo, però, il neo direttore sportivo Mauro Meluso, insediatosi da pochi giorni, dovrà lavorare molto, insieme ai suoi collaboratori, per cercare di colmare degnamente i buchi che si sono venuti a creare. Oggi può essere il giorno dell’ufficializzazione del trasferimento di Kim al Bayern Monaco e, dunque, bisognerà partire proprio dalla difesa in ottica rinforzi sul mercato.

Ma anche il centrocampo ha perso alcuni giocatori e altri, come Piotr Zielinski, potrebbero fare le valigie nelle prossime settimane. Dunque, come detto, tanto da fare per Meluso&Co e tanti anche i nomi dei calciatori accostati al Napoli. Uno di questi, l’ultimo in ordine di tempo, è quello di Giovani Lo Celso. Il 27enne Nazionale argentino è reduce dall’esperienza in prestito al Villarreal, ma è già tornato nel suo club di appartenenza, il Tottenham. Ma il suo potrebbe essere solo un passaggio fugace, visto che le squadre interessate non mancano. Col Napoli in testa.

Napoli, per Lo Celso trattativa col Tottenham: la richiesta di Levy

In possesso del passaporto italiano, Lo Celso è un calciatore che ha dimostrato tutte le sue qualità col ‘Submarino Amarillo’, mentre le esperienze con gli ‘Spurs’ e il Paris Saint-Germain sono andate meno bene. In ogni caso, le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, confermano sì l’interesse del Napoli per il calciatore, ma il presidente Aurelio De Laurentiis si deve scontrare con le richieste dell’omologo Daniel Levy, sempre un osso duro quando c’è da trattare. La richiesta per il cartellino del calciatore di Rosario è di 20 milioni di euro, bonus esclusi, ma su questo si può arrivare ad un punto d’incontro per la stessa cifra, bonus inclusi.

Levy, per ora, non apre al prestito, desideroso di monetizzare la cessione a titolo definitivo di un giocatore che non rientra nel progetto. Ma, col tempo, la posizione potrebbe ammorbidirsi e diventerebbe un affare fattibile alle condizioni proposte dai campani. Mentre, per quanto riguarda il calciatore, allo stato attuale c’è stato solo un pour parler col suo entourage per capire le richieste d’ingaggio e la voglia di approdare al Napoli: su quest’ultimo punto c’è stata una grande apertura. Dunque, per Lo Celso ci sarà ancora da lavorare, ma con pazienza questa operazione può andare a buon fine. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane, vi terremo aggiornati.