DIRETTA | Napoli, Meluso in conferenza stampa: “Importante trattenere Osimhen”

Prima conferenza stampa del nuovo direttore sportivo del Napoli Mauro Meluso, ex ds di Lecce e Spezia: la diretta del suo intervento da Dimaro.

Meno di ventiquattro ore dopo la conferenza stampa di Rudi Garcia, arriva il momento di presentare a Dimaro il nuovo direttore sportivo del Napoli. Dal ritiro in Val di Sole, in Trentino, Mauro Meluso parla per la prima volta ufficialmente come dirigente azzurro.

16:15 – Aurelio De Laurentiis presenta Mauro Meluso in conferenza stampa: “Buonasera a tutti. Il signor Mauro Meluso è nato dalla concertazione, dallo studio e dalla verifica fatta insieme al nostro capo dello scouting Maurizio Micheli e all’ad Andrea Chiavelli. Abbiamo deciso che Meluso coincideva con quello che noi stavamo cercando. Io ho fatto un rewind rapido e mi sono ricordato della mia considerazione per Italiano, quando mi precipitai per fare i complimenti ad Italiano quando allenava lo Spezia e chi mi accompagnò nello spogliatoio era proprio Mauro”.

16:18 – Mauro Meluso: “Le mie sensazioni sono positive. Sono venuto nella società campione d’Italia. La mia idea è che il calcio è uguale a tutte le latitudini. Ho fatto il calcio a tutti i livelli, da giocatore e da direttore sportivo. Aumentano le responsabilità, aumentano i numeri dei seguaci, di tifosi, ma questo non è un motivo di paura, ma è motivo di stimolo e responsabilità. Ringrazio De Laurentiis e Chiavelli che hanno pensato a me. Mi è piaciuto che sono stato chiamato all’improvviso. Nella stagione 2020-21 vincemmo meritatamente a Napoli e a fine partita uscimmo un po’ dal protocollo: De Laurentiis venne negli spogliatoi dello Spezia. Da allora ci sono stati contatti formali tra me e lui. Il 13 luglio, alle 7/7.30 del mattino mi ha chiesto di andare a parlare con lui e mi sono fiondato a Napoli. Abbiamo pranzato e fatto una chiacchiera. Mi conosceva già. Con lui c’erano anche Sincropi e Micheli. De Laurentiis ha tirato fuori un fogliettino dove c’erano le condizioni contrattuali e ci sono voluti venti secondi per metterci d’accordo”.

16:21 – Meluso: “Futuro Osimhen? Se riusciamo a tenerlo è una grande cosa. Fa la differenza in Serie A e non ci sono tanti come lui in questo campionato. Ora sono appena arrivato, tutte le problematiche le vedremo piano piano. Lavoreremo tutti insieme e ogni decisione presa sarà collegiale. Sono sempre stato abituato a lavorare così”

16:23 – Meluso: “Non si può lavorare con una sola persona che decide all’interno di una società così importante. Ci sono tante persone che si incontrano e si arriva ad una decisione collegiale. De Laurentiis è un decisionista, avrà un peso importante. Quando ho parlato con il presidente, mi chiedeva se fossi una persona che lavorasse a 360°, se mi occupassi dei rapporti all’interno e lavorare su quei pochi giocatori da sostituire. E’ andato via Ndombele, Kim…Certe strategie rimangono nell’ambito della segretezza”.

16:25 – Meluso: “Una squadra che vince con 20 punti di vantaggio sulla seconda è una grande squadra. Complimenti a chi l’ha costruita. E’ evidente che io terrei tutti questi giocatori, ma poi ci sono tante cose che chi fa il mio mestiere conosce. Cosa può fare il Napoli? Può lavorare per cercare di restare competitiva. Le dinamiche che ci porteranno a questo non le conosco ancora, le svilupperemo in queste settimane. E’ una squadra che ha fatto bene negli ultimi anni. Cosa ho pensato quando mi ha chiamato De Laurentiis? Sono rimasto sbalordito, non me l’aspettavo. Non che non me lo meritassi, sono nel posto giusto, ma pensavo che non potesse accadere più che il Napoli mi chiamasse”.

16:29 – Meluso: Ho fatto il calcio da quando ero bambino, sono una persona d’esperienza, ho 59 anni… Ho smesso presto di giocare a causa di un infortunio. Ma il fatto di aver fatto questo mestiere da dirigente in categorie inferiori mi ha portato a fare una scalata fino alla Serie A con il Lecce e con lo Spezia. So di conoscere il calcio bene, in tutte le sfaccettature. Io quando avevo 13 anni fui selezionato per venire a giocare nelle giovanili del Napoli, ma mia madre si oppose al trasferimento. Il Napoli è stato sulla mia traiettoria, oggi lo ritrovo di nuovo e mi fa molto piacere”.