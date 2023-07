Kilman-Napoli, la richiesta dei Wolves frena l’affare: le ultimissime | CM.IT

Le ultime sulle mosse del Napoli, alla ricerca di un nuovo difensore dopo la partenza di Kim. Intrigo Kilman: ecco come stanno le cose

Settimane calde in casa Napoli. In attesa dell’ufficialità del passaggio di Kim al Bayern Monaco, gli Azzurri sono già all’opera per trovare l’erede del difensore sudcoreano.

Sono diversi i nomi accostati negli ultimi giorni al club di De Laurentiis, nel cui dossier figura anche il profilo di Max Kilman. Il difensore inglese classe ’97 legato al Wolverhampton da un contratto in scadenza nel 2026, piace e non poco a Rudi Garcia. Non è un caso che il Napoli sia andato ben oltre i primi sondaggi esplorativi, segnale evidente della volontà di portare all’ombra del Vesuvio un giocatore che per caratteristiche è considerato il profilo ideale da inserire nello scacchiere tattico di Garcia.

Come raccolto da calciomercato.it, però, la pista non è ancora molto calda. I ‘Lupi’, infatti, valutano il proprio gioiello 40-45 milioni di euro e non hanno alcuna intenzione, né la necessità, di abbassare le proprie pretese. Valutazione considerata ancora troppo elevata dai partenopei, che non vorrebbero sforare il muro dei 35 milioni.

Calciomercato Napoli, affare Kilman: c’è ancora distanza con il Wolverhampton

Affare complicato dunque per il Napoli, che comunque anche nei prossimi giorni proverà a capire i margini per ricucire la distanza tra richiesta ed offerta. Ad ogni modo anche il Wolverhampton sta giocando la sua ‘partita’.

Negli ultimi giorni il “Telegraph” ha svelato l’offerta di rinnovo presentata dal club inglese per provare ad ingolosire il calciatore. La crescita del gioiello cresciuto nel Maidenhead United non è affatto passato inosservata, con Kilman che è riuscito a ritagliarsi un ruolo sempre più da protagonista nello scacchiere tattico di Lopetegui, che ne ha valorizzato la crescita esaltandone i punti di forza. Il Napoli lo sogna, i Wolves se lo tengono stretto: partita a scacchi difficile per gli Azzurri che però non mollano la presa. Staremo a vedere cosa succederà.