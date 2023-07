Osimhen tra Napoli e PSG, De Laurentiis rompe il silenzio: “Ecco l’offerta che voglio”

Victor Osimhen possibile obiettivo del PSG in caso di cessione di Mbappé: ecco l’offerta che accetterebbe De Laurentiis

Nel giorno della presentazione delle nuove maglie del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha rotto il silenzio e ha parlato anche del futuro di Victor Osimhen. C’è una squadra in particolare pronta a strappare il bomber nigeriano dal club azzurro e quella è il Paris Saint-Germain.

La storia tra i parigini e Mbappé è ridotta ai minimi termini. L’esperienza nella capitale francese da parte dell’ex campione del Mondo sembra ormai terminata, poiché l’attaccante nono vuole esercitare l’opzione per rinnovare il contratto e vorrebbe liberarsi a parametro zero per l’estate 2024. Non è dello stesso avviso Al-Khelaifi, il presidente del PSG, che vuole monetizzare e cedere Mbappé già quest’estate. Tant’è che sulle copertine della promozione per la tournée estiva, Kylian già non è più presente.

Dunque, al di là di Harry Kane che è finito nel mirino del Bayern Monaco, al Paris Saint-Germain di Pochettino non resterebbe che puntare su Osimhen, autore di oltre 30 gol stagionali. Ma intanto, De Laurentiis prova a blindare il suo capocannoniere: ecco l’unica offerta che potrebbe convincerlo a cedere il giocatore.

Calciomercato Napoli, De Laurentiis blinda Osimhen: “Via solo con offerta indecente”

Tra le mille domande poste dai giornalisti sopra la nave da crociera della MSC, dove si è svolto l’evento di presentazione delle maglie, il patron azzurro ha voluto assicurare a tutti i tifosi del Napoli che Victor Osimhen rimarrà per un’altra stagione al Maradona: “Se Osimhen indosserà questa nuova maglia? Assolutamente sì, l’ho già detto! – Dice De Laurentiis ricordando l’ultima conferenza stampa con Garcia – Servirebbe solo una super offerta indecente e allora a quel punto ce ne faremo una ragione. Poi ne troveremo altri come Kvaratskhelia. Qui c’è la passione azzurra che arde nel cuore”.

Dunque, come al solito, il patron del Napoli ammette che nessuno è incedibile, ma per lasciar partire Osimhen servirebbe solo una grande offerta, che farebbe vacillare qualsiasi altra società. Insomma, non esiste valore di mercato per il nigeriano, ma sicuramente la società non tratterebbe la sua cessione per un’offerta di 100 milioni di euro. Ne servirebbero molti di più.

Un’offerta da parte del PSG, o di qualunque altra squadra, vicina ai 180 milioni potrebbe cambiare le carte in tavola. E De Laurentiis ha ammesso anche che non andrebbe ad acquistare un calciatore simile a quello partente. “Sarà un errore da non fare – ammette il produttore cinematografica parlando dei nuovi acquisti – La replicabilità lascia sempre bocca amara. Ognuno ha per carattere, per formazione, per questioni atletiche, delle capacità uniche”.