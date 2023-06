C’è l’accordo per Kane, parte il valzer dei bomber: coinvolti Vlahovic e Osimhen

Il Bayern Monaco può stappare il valzer dei bomber: accordo per Harry Kane, cosa cambia per Vlahovic e Osimhen

Il valzer dei bomber può partire e ad accendere la musica potrebbe essere il Bayern Monaco. Il club tedesco è a caccia di un numero 9 e, come raccontato da Calciomercato.it, è tornato alla carica per Harry Kane, avendo mollato la presa su Dusan Vlahovic, non considerato il profilo ideale per ereditare il post che fu di Robert Lewandowski.

Ora, per l’attaccante inglese, emergono novità interessanti: secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Bayern Monaco e Kane hanno trovato l’accordo per il trasferimento dell’attaccante alla corte di Tuchel. Triennale da dodici milioni netti a stagione (21 totali) più bonus: un’intesa che però non può far parlare già di fumata bianca.

Ora, infatti, da trovare l’accordo con il Tottenham, impresa tutt’altro che semplice. La valutazione degli Spurs è, infatti, sui 100 milioni di euro, mentre il Bayern Monaco vorrebbe non andare oltre i 70-80 milioni. Un’intesa – comunque non semplice – si potrebbe trovare sugli 85 milioni di euro più bonus. Dovesse andare in porto l’operazione, si potrebbe aprire il valzer dei bomber visto che sono diversi i club alla ricerca di un attaccante importante e che hanno Kane come obiettivo.

Calciomercato, accordo Kane-Bayern

L’attaccante inglese, infatti, rappresenta un obiettivo primario per il Real Madrid che a quel punto si ritroverebbe a volgere il suo sguardo su altri bomber. Lo stesso si può dire del Manchester United, altra squadra che vorrebbe rinforzare il proprio attacco, aggiungendo i gol di Kane.

Proprio blancos e red devils potrebbero ‘ripiegare’ su due bomber della Serie A: il pensiero va a Dusan Vlahovic, nome che è da tempo nel mirino dei due club, ma anche Victor Osimhen, per il quale c’è il pressing anche del Paris Saint-Germain. Per il primo serve convincere la Juve con una proposta da almeno 70-80 milioni di euro, mentre per il nigeriano la richiesta di De Laurentiis supera i 100 milioni.

Tutto comunque è ancora in ballo, si aspetta la scintilla che faccia esplodere il mercato dei bomber: potrebbe essere proprio l’accordo Kane-Bayern.