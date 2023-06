Vlahovic vuole andare, ma il Bayern si defila | CM.IT

Il serbo spera di lasciare la Juventus visto lo scarso feeling con Allegri e l’esclusione dei bianconeri dalla Champions. Ma per lui non c’è la fila

Scarso feeling con Allegri e Juve non qualificata (o meglio, estromessa con la penalizzazione di 10 punti) alla prossima Champions, sono questi i motivi che spingono Vlahovic a voler salutare Torino.

La sua voglia di cambiare aria, però, va a scontrarsi con un mercato in cui il serbo fatica a diventare protagonista. Colpa di una stagione a dir poco deludente, ‘figlia’ delle difficoltà dei bianconeri e della pubalgia che lo ha tormentato per mesi.

Poi, va detto, la Juventus non può permettersi di fare sconti sul cartellino, costato un anno e mezzo fa 70 milioni di euro bonus esclusi. Un investimento di tale portata possono permetterselo pochissimi club, e quei pochissimi non hanno Vlahovic in cima alla lista.

Nemmeno il Bayern, club tornato alla ribalta nelle ultime settimane. Per i bavaresi, come raccontatovi mesi fa, Vlahovic non era una priorità pur nutrendo stima per il calciatore.

Le ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it vanno in controtendenza rispetto alle notizie recenti, che invece parlano di un Bayern pronto all’assalto con tanto di proposta ufficiale.

Al momento, secondo quanto appreso, i bavaresi non hanno alcuna intenzione di muoversi in maniera concreta per l’ex bomber della Fiorentina, autore di 14 gol nella stagione che si è da poco conclusa.

Il Bayern ha mollato la presa su Vlahovic, almeno per ora, non ritenendolo il profilo ideale per la pesante eredità di Lewandowski.

Stagione negativa (in cui ha palesato anche limiti tecnici), fragilità fisica e richieste alte da parte della Juve: per la società tedesca, allo stato attuale delle cose, il ragazzo cresciuto nel Partizan Belgrado non rappresenta un affare conveniente.

Chiaramente non è escluso che il suo nome possa tornare in corsa nei mesi a venire, qualora il Bayern fosse ancora senza centravanti.

No Vlahovic, il Bayern ci riprova per Kane

Una fonte vicina al club (ancora senza un Ds: potrebbe arrivare a fine anno) dà ora Rummenigge e soci intenti a preparare un nuovo assalto ad Harry Kane, obiettivo numero uno ai tempi di Nagelsmann. E adesso di Tuchel, il quale lo avrebbe voluto già al Chelsea.

Gli ostacoli sono sempre gli stessi: l’inglese non impazzisce all’idea di trasferirsi in Germania, mentre al Real Madrid – dove lo vuole Ancelotti per sostituire Benzema – andrebbe di corsa; e ovviamente il Tottenham, che pretende sempre oltre 100 milioni.

Di cento milioni, più o meno, è pure la richiesta dell’Eintracht Francoforte per Kolo Muani, altro nome sulla lista dei bavaresi. Il francese piace, ma ci sono delle perplessità proprio sulle cifre. In sostanza, il prezzo è giudicato eccessivo in rapporto al valore sul campo del calciatore.