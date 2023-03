Da Kane a Vlahovic: Bayern-Juve-Real, valzer delle punte | CM.IT

Da Nagelsmann a Tuchel, il grande obiettivo del Bayern per l’attacco rimane sempre l’inglese del Tottenham. Vlahovic in corsa e spuntano le ‘Merengues‘

Tuchel si è appena insediato ed è quindi difficile delineare già un quadro sul mercato futuro del Bayern Monaco. Dalle informazioni in possesso di Calciomercato.it emerge però una volontà chiara del club bavarese: fare cassa per finanziare la campagna acquisti ventura. I nomi dei quattro ‘sacrificabili’ non sono banali: si parte da Pavard, in scadenza nel 2024 e ‘sogno’ Inter per il dopo Skriniar, per poi passare a Mazraoui (accostato agli stessi nerazzurri), Gabry e Sané. Nei prossimi mesi, però, bisognerà vedere quali saranno le scelte di Tuchel, in un senso e nell’altro. Qualcosa può mutare in ottica uscite.

In ottica entrate, invece, l’obiettivo numero uno del Bayern per la prossima estate rimane un grande attaccante, l’erede di Lewandowski. Come scritto da CM.IT il desiderio massimo è Harry Kane. Lo era con Nagelsmann, lo è con il tedesco ex Chelsea. Tra le alternative figurano Goncalo Ramos del Benfica e il ‘nostro’ Dusan Vlahovic, che la Juventus potrebbe cedere in caso di non qualificazione in Champions o esclusione dalla stessa. Come appreso da Calciomercato.it, per il bomber inglese del Tottenham è stato già effettuato un sondaggio esplorativo, ben conoscendo le eventuali enormi difficoltà di una trattativa con Levy.

Da Kane a Vlahovic, il valzer delle punte che coinvolge Bayern, Juventus e Real Madrid

Il patron degli ‘Spurs’, impegnato adesso sulla questione Conte, è un osso durissimo: fno ad alcuni mesi fa la richiesta per il suo numero 9 nonché simbolo della squadra superava i 100 milioni di euro. Ora l’intento è quello di blindarlo, sul tavolo c’è una proposta di rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2024 che il ventinovenne sta vagliando con tutte le incognite del caso, in primis quelle legate al futuro progetto sportivo dei londinesi. Il fratello-agente parla intanto con altre società, inglesi e non solo. Ci risulta una chiacchierata anche con il Real Madrid.

Il futuro del classe ’93 di Walthamstow può dunque intrecciarsi con quello di Vlahovic, che in Spagna danno pure nel mirino delle ‘Merengues’. Un pezzo di stagione ancora e poi il valzer delle punte potrà cominciare, con la Serie A sullo sfondo ma non troppo.