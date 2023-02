Dalla Premier alla Spagna, terzo incomodo per Vlahovic: le ultime di CM.IT

Dusan Vlahovic è tornato alla ribalta grazie alle ultime prestazioni e resta un nome caldo del calciomercato Juventus

Dopo aver vissuto momenti difficili in bianconero prima e dopo il Mondiale in Qatar, Dusan Vlahovic è riuscito a riprendersi la Juventus nelle ultime partite, non facendo rimpiangere l’assenza di Arek Milik, ai box per infortunio. La doppietta a Salerno e la buona prestazione contro la Fiorentina hanno lanciato segnali incoraggianti sulle sue condizioni, ma non solo.

Messe da parte le tribolazioni fisiche, l’attaccante serbo è tornato di moda anche in ottica mercato, in virtù del fatto che molte big europee stanno cercando un bomber di livello in vista della prossima stagione. Da tempi non sospetti nel mirino di Arsenal, Chelsea e Manchester United, di recente l’ex Fiorentina è stato nuovamente accostato anche al Real Madrid.

Calciomercato Juventus, la posizione del Bayern su Vlahovic

Sullo sfondo, ma non troppo, secondo quanto appreso da Calciomercato.it, rimane anche il Bayern Monaco. Il club bavarese è ancora alla ricerca di un classico numero 9 e, stando alle informazioni in nostro possesso, ha inserito sul proprio taccuino anche il nome di Vlahovic.

Il mancino bianconero è un profilo che piace molto in Baviera, ma a certe condizioni. Se il prezzo della Juve dovesse veramente rimanere attorno agli 80-90 milioni di euro, la dirigenza tedesca potrebbe decidere di virare altrove. Ad oggi, vale la pena puntualizzarlo, non si può ancora parlare di contatti concreti o trattative iniziate, visto che quello del Bayern resta un semplice interesse, non ancora manifestato in maniera ufficiale alle parti in causa.

Il via libera ad un simile investimento verrebbe dato più facilmente per arrivare ad Harry Kane, da tempi non sospetti sogno di mercato del Bayern e oltremodo carico di dubbi sulla sua permanenza al Tottenham. In scadenza a giungo 2024, il capitano dell’Inghilterra ha rinviato ogni discorso sul proprio rinnovo, complici le incertezze legate alla permanenza di Antonio Conte e alla situazione societaria.