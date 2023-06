Kim-Bayern si sblocca: possibile closing nelle prossime ore | CM.IT

Kim-Bayern Monaco, l’accordo tra Lucas Hernandez ed il PSG sblocca l’affare. Tutti gli aggiornamenti

Sono ore caldissime anche in casa Napoli per la cessione di Kim. Come raccontato da Calciomercato.it, il Bayern Monaco è in forte pressing e nelle prossime ore dovrebbe arrivare il via libera definitivo per sbloccare l’affare.

Stando alle ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, infatti, l’accordo tra Lucas Hernandez e il Paris Saint-Germain sblocca anche il passaggio del difensore al Bayern. Nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti tra il direttore sportivo Neppe e l’agente di Kim. Manca ancora l’accordo economico tra i due club, ma la strada è quella giusta per un possibile closing nelle prossime ore.

La società bavarese pagherà la clausola rescissoria presente nel contratto del giocatore, valida per l’estero e variabile tra i 45 e i 60 milioni di euro a seconda del club interessato e dei suoi parametri. Ormai ci siamo, Kim è sempre più vicino all’addio al Napoli.