Kim-Napoli, dall’inserimento del Bayern al gradimento del giocatore | CM.IT

L’addio di Luciano Spalletti potrebbe non rappresentare l’unica grande perdita dell’estate del Napoli. Il futuro di Kim si arricchisce di risvolti

Lo scudetto cucito sul petto e tanto a cui pensare in vista del futuro per il Napoli di Aurelio De Laurentiis, che lavora sulle prossime mosse di una squadra che ha comunque perso il proprio allenatore. L’erede di Spalletti è una priorità da soddisfare quanto prima, ma la partenza del tecnico di Certaldo potrebbe non essere l’unica.

Un altro dei grandi protagonisti del Napoli scudettato è stato Kim Min Jae, che era arrivato un anno fa con l’arduo compito di sostituire nel reparto arretrato un pilastro del calibro di Kalidou Koulibaly, forte in campo ed amatissimo dai tifosi. Il coreano ha soddisfatto pienamente le richieste del club, andando probabilmente anche oltre nell’immaginario dei fan.

Kim ha messo in piedi una stagione meravigliosa che gli è valsa anche il premio di miglior difensore dell’annata di Serie A. Un riconoscimento prestigioso per un centrale al primissimo anno in Italia, e che ora dopo una sola stagione potrebbe già andare via.

Calciomercato Napoli, Kim tra United e Bayern: le ultime

Il nome di Kim da tempo aleggia in ottica cessione in virtù di una clausola che può fare la differenza. Accostato spesso al Manchester United, il centrale coreano è finito anche nel mirino del Bayern Monaco.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it va registrato l’inserimento dei bavaresi essendo anche un profilo gradito da Tuchel, ma lo stesso Kim per motivi personali gradisce la Premier League.

La nuova proprietà del Manchester United ha dato il proprio gradimento ma è tutto un po’ rallentato, motivo per cui si spiega l’inserimento del Bayern in questo contesto con la corsa a Min Jae che resta ancora aperta.