Sommer all’Inter, indizio ufficiale dopo lo sprint: i dettagli di CM.IT

Dopo la cessione di André Onana, l’Inter ha definitivamente rotto gli indugi ed è sempre più vicina a Sommer

Sempre più vicina alla partenza per il Giappone e alle prese con la trattativa Morata, l’Inter ha premuto il piede sull’acceleratore anche sul fronte portieri.

L’obiettivo più alla portata resta ovviamente Yann Sommer. Il portiere svizzero ha una clausola da 6 milioni di euro e la dirigenza nerazzurra vorrebbe trovare il modo per dilazionare il pagamento della stessa. Non convocato per l’amichevole di oggi, il 34enne ex Basilea ha da tempo dato il proprio assenso al trasferimento a Milano.

Sommer al posto di Onana, l’Inter ha fretta

La giornata odierna, secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, è stata molto utile per provare a definire gli ultimi dettagli di un contratto che dovrebbe essere fino al 30 giugno del 2025 e l’assenza di Sommer dalla distinta della partita odierna va interpretata come un segnale positivo per l’Inter.

A meno di intoppi improvvisi, Simone Inzaghi dovrebbe abbracciare il suo nuovo portiere prima della partenza per il Giappone, prevista per domenica.