Juventus, l’ultimo ‘assist’ di Cuadrado: Inter tagliata fuori

Polemiche a parte, il passaggio di Cuadrado all’Inter può tornare molto utile alla Juventus: ecco il motivo

Negli ultimi giorni, si è avuta l’ennesima riproposizione dell’accesissimo derby d’Italia tra Juventus e Inter, con relativo carico di polemiche, che in questi casi non mancano mai. E dire che le squadre devono ancora scendere in campo per le prime amichevoli ufficiali.

L’entrata in scena della Juventus su Lukaku, e il gradimento mostrato dal belga nei confronti del corteggiamento bianconero, ha irritato profondamente i nerazzurri, per l’atteggiamento dell’attaccante. Così, Marotta e soci si sono tirati fuori dalla corsa. Sponda Torino, l’affare Lukaku non è stato accolto con entusiasmo, per usare un eufemismo. Inter che intanto sta portando a casa il colpo Cuadrado, a parametro zero. Dopo gli anni passati a in bianconero, quello del colombiano suona come un ‘tradimento’. Sui social e nel mondo reale, i tifosi hanno già manifestato la loro contrarietà, ma anche quelli interisti non hanno fatto i salti di gioia. Il passaggio dell’esterno in nerazzurro però è probabilmente una buona notizia per le prossime mosse della Juventus.

Juventus, Cuadrado all’Inter ‘libera’ Holm: i bianconeri accelerano

I bianconeri infatti sono impegnati nella corsa a Emil Holm, talentuoso laterale destro svedese, classe 2000, in forza allo Spezia.

La redazione di Calciomercato.it, qualche giorno fa, confermava la presenza della Juventus su Holm. In quel momento, quando l’affare Cuadrado non si era ancora manifestato, l’Inter era da segnalare ancora molto forte sullo svedese. Adesso, la Juventus potrebbe avere campo libero. Lo Spezia continua a chiedere 15 milioni per Holm, una cifra che a Torino non reputano di poco conto. In settimana, la Juventus incontrerà il club ligure per cercare una intesa.