Frenata Juve sull’erede di Cuadrado: richiesta da 15 milioni | ESCLUSIVO 

Dopo aver salutato l’esterno colombiano a costo zero, il club bianconero lavora per rinforzare la corsia di destra

Si è chiusa ufficialmente lo scorso 30 giugno la lunghissima militanza a Torino di Juan Cuadrado in virtù della scadenza del contratto che lo legava alla Juventus. Rimpiazzare il terzino colombiano, dunque, è diventata una delle prime missioni di Cristiano Giuntoli dopo la nomina a direttore sportivo dei bianconeri.

Stando alle ultime notizie raccolte dalla redazione di Calciomercato.it, uno profilo che viene seguito con grande interesse in casa Juve per la fascia destra è quello di Emil Holm. Lo svedese in forza allo Spezia, reduce da un’ottima stagione in Serie A, rappresenta senz’altro un’opportunità di mercato sia per i bianconeri che per altri grandi club come l’Inter che nelle ultime settimane hanno mostrato una certa attenzione nei suoi confronti.

Se è vero da una parte che l’interesse della Juventus è forte, dall’altra va ribadito che la trattativa con lo Spezia non si trova in questo momento in uno stato avanzato. Questo perché il club ligure in una prima richiesta formulata ai bianconeri ha fissato un prezzo di 15 milioni per il cartellino di Holm. Una cifra ritenuta fin troppo elevata che ha spaventato sia la Juve che altre pretendenti come l’Inter che avevano valutato un possibile approccio con l’esterno svedese.

Calciomercato Juventus, frenata la trattativa per Holm

I 15 milioni richiesti dallo Spezia alla Juventus ostacolano dunque i piani del ds Cristiano Giuntoli per la fascia destra.

Il terzino classe 2000 ha collezionato ottimi numeri nella passata stagione in Serie A e viene considerato un calciatore di grande prospettiva da parte del club bianconero. Anche per questa ragione la stessa Juve si sarebbe aspettata una prima valutazione non superiore ai 10 milioni di euro, contrariamente a quanto poi avvenuto nei fatti. Vedremo se in questo gioco delle parti lo Spezia farà un passo indietro sul costo del cartellino, oppure se cercherà di trarre il massimo vantaggio da uno dei principali talenti messi in vetrina nell’annata che ha decretato la retrocessione del club in Serie B.