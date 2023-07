Affare folle Juve: 178 milioni per Lukaku

Lukaku a caccia di una sistemazione dopo la rottura con l’Inter: il Chelsea aspetta la mossa della Juventus, intanto arriva la super offerta per ‘Big Rom’

La telenovela Romelu Lukaku si arricchisce di nuovi particolari dopo la rottura con l’Inter e il flirt con la Juventus, senza dimenticare i sondaggi anche del Milan.

‘Big Rom’ non si è presentato ieri per iniziare il ritiro precampionato con il Chelsea e lo farà solo quest’oggi, probabilmente lontano dal gruppo agli ordini del nuovo tecnico Pochettino. Il centravanti belga è a tutti gli effetti un esubero della rosa dei ‘Blues’ che stanno cercando di piazzarlo sul mercato al miglior offerente. La Juve metterebbe sul piatto una somma vicina ai 40 milioni di euro tra parte fissa e bonus, ma tutto è vincolato alla partenza di Vlahovic. La ‘Vecchia Signora’ non è intenzionata a svendere il serbo e darà il via libera alla cessione dell’ex Fiorentina per 80 milioni. Su Vlahovic c’è soprattutto il pressing del Paris Saint-Germain, anche se al momento sul tavolo dei dirigenti della Continassa non è arrivata nessuna offerta ufficiale.

Calciomercato Juventus, all-in dall’Arabia Saudita: Lukaku è più lontano

Il Chelsea ha dato una deadline fino al 4 agosto per decidere il futuro di Lukaku, che oltre alla Juventus continua a essere nei radar dei ricchissimi club dell’Arabia Saudita.

Nello specifico dell’Al-Hilal, formazione che ha già accolto nelle proprie fila Milinkovic-Savic dalla Lazio nei giorni scorsi. La società saudita farebbe sul serio per ‘Big Rom’ e sul piatto ci sarebbe un’assegno da 58 milioni di euro come rimbalza dalla stampa britannica. Una proposta decisamente superiore a quella della Juve, con l’Al-Hilal disposto inoltre a ricoprire d’oro Lukaku in termini d’ingaggio. Rifiutata la prima proposta da 30 milioni, il club della Saudi League sarebbe pronto a rilanciare proponendo al centravanti belga uno stipendio annuo fino al 2026 da 40 milioni. Tra prezzo del cartellino e ingaggio, praticamente un’operazione da 178 milioni di euro: cifre astronomiche, inavvicinabili per la Juventus e qualsiasi altra squadra.