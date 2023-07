Lazio, dal nodo Immobile ai rinforzi chiesti da Sarri: mercato in fermento

Mercato in fermento in casa Lazio: Castellanos in arrivo, Immobile tentato dall’Arabia Saudita, mentre Sarri chiede nuovi rinforzi

Il piazzamento della scorsa stagione ha permesso alla Lazio di riconquistare la Champions League, ma al momento i regali che forse Maurizio Sarri si aspettava non sono ancora arrivati.

Ai biancocelesti servono rinforzi per puntellare la squadra e soprattutto serve un rimpiazzo all’altezza di Sergej Milinkovic-Savic, ceduto in Arabia Saudita per poco più di 40 milioni di euro. Al momento dal mercato il solo arrivo è Taty Castellanos, attaccante argentino del New York City FC, la scorsa stagione in prestito ad un altro club del City Football Group, il Girona. L’attaccante ha svolto le visite mediche, ma non si unirà con la squadra ad Auronzo. Per Sarri, però, non è abbastanza. Vi abbiamo raccontato come Sarri sia in pressing sulla società per chiudere nuovi acquisti, ma a complicare le cose ora rischia di essere il nodo Immobile.

Lazio, i dubbi di Immobile e le richieste di Sarri: da Zielinski a Isaksen

Anche il capitano infatti è tentato dall’Arabia Saudita. Al-Wehda e Al-Shabab sono pronti a mettere sul piatto uno stipendio da 35 milioni di euro per due anni, ma la Lazio, riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, chiede 40 milioni di euro per sostituire il centravanti.

Certo, con un’eventuale partenza di Immobile i biancocelesti dovrebbero fiondarsi sul mercato per un’altra prima punta. Castellanos infatti era un’aggiunta necessaria, visto che per diverse gare della scorsa stagione è stato Felipe Anderson a giocare come falso 9. Il giocatore, nel frattempo, è dubbioso: la partenza di Milinkovic e i rinforzi non ancora arrivati hanno suscitato dubbi, così come a tentare il centravanti c’è anche l’offerta monstre sul tavolo.

Nel frattempo il club continua a sondare il mercato per i rinforzi. A centrocampo il preferito di Sarri resta Zielinski, anche se pure per lui c’è un forte pressing dall’Arabia Saudita. Oltre al polacco però servirà un nuovo regista. E in quest’ottica i nomi preferiti sono Ricci del Torino e Torreira, anche se al momento sembra esserci una fase di stallo con il Galatasaray. In difesa Sarri è pronto a cogliere l’opportunità Bonucci: un rinforzo a basso costo e d’esperienza al centro della retroguardia. C’è però il nodo buonuscita e l’ostacolo Fiorentina. Davanti, oltre a Castellanos e al di là della situazione Immobile, il club cercherà di regalare a Sarri un nuovo esterno. Piace molto Berardi, così come sulla lista ci sono pure Politano e Orsolini, mentre nelle ultime ore si è fatto il nome di Isaksen, già sondato anche dal Milan.