Napoli, ritorno di fiamma per Uduokhai | ESCLUSIVO

Contatti in corso per il difensore tedesco che non intende rinnovare il contratto con l’Augsburg in scadenza fra un anno. Sfida alla Premier

Il Napoli deve comprare un sostituto di Kim, andato al Bayern dietro il pagamento della clausola risolutiva. Kilman del Wolverhampton è il nome in cima alla lista, ma l’inglese costa molto. Per questo motivo i campioni d’Italia si stanno guardando intorno, in tal senso – come raccolto in esclusiva da Calciomercato.it – si registra un ritorno di fiamma per Felix Uduokhai dell’Augsburg.

Un metro e novantadue di altezza, mancino come Kilman, Uduokhai è un’occasione low cost perché al momento non intende rinnovare il contratto in scadenza fra un anno, ovvero a giugno 2024.

Il Napoli sta parlando con il suo entourage e potrebbe portarselo a casa per una cifra molto bassa, circa 7 milioni di euro.

Come appreso ulteriormente da CM.IT, su Uduokhai ci sono anche diversi club della Premier League, tuttavia il Napoli di Garcia sarebbe una destinazione più che gradita al 25enne che in Bundesliga ha all’attivo 117 presenze.