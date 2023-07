DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative di martedì 4 luglio

Il mercato è entrato nel vivo: tutte le trattative di martedì 4 luglio riguardanti le big di Serie A e non solo

L’arrivo di Giuntoli alla Juventus, l’attesa in casa Inter per Frattesi e Lukaku, le trattative in casa Milan dopo l’addio ufficiale di Tonali. È ufficialmente entrato nel vivo anche il calciomercato delle big e in generale delle società italiane.

Ecco tutti gli ultimi aggiornamenti, le notizie e le trattative di mercato minuto per minuto di martedì 4 luglio dalla redazione di Calciomercato.it.

LIVE

9.12 – Il Milan insiste per Frattesi. Previsto oggi un nuovo incontro con il Sassuolo per parlare del centrocampista, con l’Inter sempre alla finestra.

8.41 – Giuntoli-Juventus, parte il countdown: la data dell’ufficialità.