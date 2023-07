Giuntoli alla Continassa: visitati struttura e centro sportivo | CM.IT

Al quartier generale della Juventus si attende l’arrivo di Cristiano Giuntoli. L’ex Napoli sarà il nuovo responsabile dell’area sportiva del club bianconero

AGGIORNAMENTO 13.32 – Stando a quanto appreso da Calciomercato.it, Giuntoli è stato stamane alla Continassa per vedere le strutture e il centro sportivo. L’ufficialità arriverà nei prossimi giorni, oggi non sono previsti incontri.

Qui Continassa, Cristiano Giuntoli si fa attendere. Ancora, fino all’ultimo. L’ufficialità del suo addio al Napoli da Campione d’Italia è ormai cosa nota. Eppure l’ex Ds partenopeo tiene ancora tutti sulle spine.

L’arrivo di Giuntoli è previsto nella giornata odierna. Probabile un incontro con il Ds Giovanni Manna verso l’ora di pranzo o nel primo pomeriggio.

Poche volte un dirigente ha creato tutto questo hype intorno a sé. Si pensi alla rivalità tra Napoli e Juve, ci si metta l’ultima trionfale stagione azzurra, si aggiunga anche la lunga storia di trasferimenti sull’asse Napoli-Torino. Sta di fatto che “Cristiano Giuntoli alla Juventus” è il titolo perfetto per una telenovela. La Juventus deve ripartire e l’ex Carpi è ormai da settimane promesso sposo della ‘Vecchia Signora’.

Davanti alla sede della Juve l’atmosfera è elettrica, le macchine aziendali si muovono come fossero pezzi di un ingranaggio e l’impressione è quella di una lunga e calda attesa. Tutto pare essere apparecchiato per l’arrivo del nuovo Direttore dell’area tecnica Un grande nome, un grande innesto, alla stregua di quello di Marotta, che riportò la Juve a vincere in Italia.

Giuntoli, l’incontro con Manna e l’ufficialità

La squadra mercato della Juventus ha in programma un viaggio nel Regno Unito, precisamente a Londra, verso metà di questa settimana.

Cristiano Giuntoli troverà alla Juve una struttura preesistente, capitanata da Manna, Calvo e chiaramente dal CEO Scanavino. L’area tecnica sarà nelle mani di Allegri. Ecco dunque che il dirigente toscano dovrà essere bravo a inserirsi in un organigramma che sta già lavorando.

Per questo motivo Giuntoli, che alla Juventus sarà capo dell’area sportiva, avrà un colloquio con il Ds Manna proprio oggi. Per conoscersi meglio, e parlare degli obiettivi di mercato e delle strategie future. Tra ingressi e uscite, senza mai dimenticare i conti in rosso e la necessità di abbassare il tetto ingaggi.

Per l’ufficialità del nuovo dirigente bianconero, bisognerà attendere. Magari arriverà nel corso della prossima settimana, lui invece è atteso oggi.