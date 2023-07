Giuntoli-Juventus, parte il countdown: la data dell’ufficialità

E’ partito il countdown per la firma di Giuntoli alla Juventus; il direttore sportivo è pronto a vivere una nuova avventura

La stagione scorsa, per la Juventus, è stata decisamente negativa; i bianconeri hanno fallito tutti gli obiettivi sia in campionato (la penalizzazione non può essere l’alibi per quanto fatto) sia nelle coppe dove il cammino è stato a dir poco deludente specialmente in Champions League con l’eliminazione dalla fase a gironi. Tra le cose che non hanno funzionato come avrebbero dovuto dobbiamo sottolineare, per forza di cose, il discorso relativo al mercato.

Dei nuovi acquisti in pochi hanno veramente convinto; diversi, invece, i giocatori ad aver deluso e non possiamo non citare Paredes e Pogba. L’argentino sarebbe dovuto essere il regista in grado di cambiare il centrocampo dei bianconeri mentre l’ex United ha dovuto affrontare tre problemi fisici che non gli hanno permesso di essere grande protagonista all’interno della rosa bianconera. Non bene neanche Milik che ha faticato ad avere la giusta continuità di rendimento.

La Juventus, nella prossima stagione, vuole tornare a dominare il campionato; per farlo serve operare, nel migliore dei modi, nel mercato. Ecco perché i bianconeri hanno messo nel mirino Giuntoli; il direttore sportivo ha fatto, a Napoli, un lavoro straordinario. Lo scudetto vinto dai partenopei è anche merito suo che ha portato alcuni giocatori come Kim e Kvaratskhelia il cui rendimento è stato, a dir poco, determinante. Trattare con il presidente partenopeo non è mai semplice ma la Juventus è riuscita ad avere la meglio e ora sogna in grande con uno dei migliori uomini mercato in circolazione.

Giuntoli-Juventus, è tutto pronto: la firma arriva

La Juventus è pronta ad iniziare una nuova era con Giuntoli; la firma avverrà nella giornata di domani con l’ormai ex direttore sportivo del Napoli che, in mattinata, sarà alla Continassa per mettere la firma sul contratto ed iniziare ufficialmente la sua nuova avventura con la società bianconera.

Il curriculum di Giuntoli lo conosciamo tutti e il suo lavoro, con i partenopei, ha permesso al Napoli di tornare a vincere lo scudetto dopo più di trent’anni. La Juventus non vince da molto meno ma, per un club come i bianconeri, non esiste vivere due stagioni senza alzare trofei. Serve una mini rivoluzione e Giuntoli può essere l’uomo giusto. L’arrivo di Weah, giovane attaccante, è un tipo di operazione che si inserisce nel modo di operare del nuovo direttore sportivo bianconero. Giocatore giovane, tecnico e con la possibilità di diventare un punto fermo della nuova Juventus.