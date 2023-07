Giuntoli è già pronto: “Può portare calciatori sconosciuti alla Juventus”

Cristiano Giuntoli si prepara ad iniziare la sua nuova avventura alla Juventus dopo il grande lavoro fatto al Napoli. A tesserne le lodi è l’ex presidente del Carpi, Stefano Bonacini

Dopo essersi liberato dal suo ultimo anno di contratto col Napoli, Cristiano Giuntoli si prepara ad avviare una nuova storia in Serie A. Pronta la Juventus per far ripartire un progetto che ha subito scossoni e forti rallentamenti negli ultimi anni.

Il lavoro dell’ex dirigente azzurro è apprezzatissimo in tutta Italia, e quanto fatto col Napoli, fino alla vittoria dello scudetto, è ampiamente sotto gli occhi di tutti. Qualità enormi quelle di Giuntoli che già dai tempi del Carpi ha sempre dimostrato sul campo il suo grande valore dirigenziale.

A tal proposito l’ex presidente biancorosso, Stefano Bonacini, ne ha parlato a Calciomercato.it in diretta Twitch su TvPlay tessendone le lodi: “Giuntoli ha molte doti e ha sempre la giocata in mano. In più è un gran lavoratore, lo conosco bene, ha sacrificato tanto per i suoi traguardi”.

Calciomercato, Bonacini tesse le lodi di Giuntoli: “Potrebbe portare giocatori interessanti alla Juventus”

Le qualità indubbie di Giuntoli si sono viste anche lo scorso anno nella scelta di campioni come Kim e Kvaratskhelia, esempi citati anche da Bonacini che ha sottolineato come ‘il tempo gli abbia dato e gli darà ragione’.

L’ex presidente del Carpi ha quindi evidenziato come “potrebbe portare dei giocatori interessanti alla Juventus, magari anche sconosciuti”, sottolineando anche come secondo lui non avrà problemi “piuttosto difficoltà potrebbero averle gli altri, è un uomo di competenza, che lavora h24″.

Bonacini dà quindi tutti i meriti del successo allo stesso Giuntoli dicendo anche come fosse sicuro che sarebbe arrivato lontano. Infine un focus su quanto di buono ha fatto a Napoli: “Quello che ha voluto fare lo ha fatto negli otto anni di Napoli, se vuole portare a casa un giocatore lo porta a casa, chiaramente con dei budget da rispettare. Cristiano non ha difficoltà di questo tipo, se vuole convincere il grande giocatore ci riesce“.