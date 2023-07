Milinkovic scaricato: è una terza scelta sul mercato

Resta incerto il futuro di Milinkovic-Savic: il serbo della Lazio è inseguito sul mercato da Juventus e Inter

Continua il tormentone alla Lazio su Sergej Milinkovic-Savic. Se Luis Alberto va verso il rinnovo seguendo le orme di Pedro, diversa è invece la situazione del nazionale serbo.

Il centrocampista classe ’95 è in scadenza di contratto il prossimo anno con la Lazio e non vuole rinnovare l’accordo con i biancocelesti di Lotito come afferma il ‘Messaggero’. Il patron laziale lo valuta almeno 35 milioni di euro e difficilmente farà sconti per il suo gioiello. Su Milinkovic restano in agguato l’Inter e soprattutto la Juventus, con i bianconeri che potrebbero affondare il colpo nonostante il rinnovo nella mediana di Allegri di Rabiot. ‘SMS’ resta un pallino della società bianconera e soprattutto di Massimiliano Allegri: corteggiamento datato e iniziato già durante il primo ciclo del tecnico toscano sulla panchina della ‘Vecchia Signora’.

Juventus e Inter, Chelsea lontano per Milinkovic-Savic

La Juve potrebbe dare il via libera per l’offensiva a Milinkovic in caso di prematura separazione con Paul Pogba, con il francese che al momento non dà le necessarie garanzie fisiche alla società e allo stesso Allegri.

Altrimenti, la società bianconera metterebbe da parte un sostanzioso tesoretto dalla cessioni degli esuberi Zakaria, McKennie e Arthur con la possibilità quindi di accontentare le richieste della Lazio e trovare i fondi necessari per portare il centrocampista alla Continassa. Milinkovoc è un desiderio di mercato anche di Simone Inzaghi, che lo porterebbe volentieri all’Inter dopo la cessione di Brozovic se i nerazzurri dovessero fallire l’assalto decisivo al corteggiassimo Frattesi. C’è un’altra via però sul serbo, quella che porta alla ricca Premier League e dunque lontano dalla Serie A. L’agente Kezman, in caso sfumassero le piste sulle big italiane, avrebbe proposto il proprio assistito al Chelsea: ‘SMS’ però al momento non sarebbe una priorità e rappresenterebbe per i ‘Blues’ addirittura una terza scelta. E’ sempre più nebuloso il futuro di Milinkovic-Savic…