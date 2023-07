L’Arabia Saudita tenta anche Conte | ESCLUSIVO

C’è il nuovo sondaggio per Antonio Conte, libero dopo la fine dell’esperienza al Tottenham: tutti i dettagli

È Antonio Conte uno dei nomi più importanti tra gli allenatori in cerca di una nuova panchina. Il tecnico salentino, reduce dall’esperienza al Tottenham, non ha trovato un progetto che gli consentisse di tornare subito in sella ed è, al momento, sul mercato.

Probabilmente non lo sarà per molto, soprattutto se all’inizio della prossima stagione la panchina di qualche big dovesse iniziare a traballare. Intanto proprio per l’allenatore ex Inter e Juventus si registra un sondaggio di quelli importante: stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, infatti, Antonio Conte è il sogno dell’Al-Ahli per la panchina.

Il club di Gedda è uno di quelli che sta facendo spesa in Europa, cercando di attirare i grandi talenti del calcio del Vecchio Continente: dopo aver acquistato Mendy dal Chelsea, i sauditi hanno in pugno anche Roberto Firmino che presto potrebbe essere annunciato.

Calciomercato, sondaggio saudita per Conte

Calciatori a parte, l’Al-Ahli ha messo gli occhi anche su un allenatore di primissimo livello come Antonio Conte.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, i sauditi hanno effettuato un sondaggio per l’allenatore salentino, ma le possibilità che questo si trasformi in qualcosa di più sono molto basse.

Questo per la volontà del tecnico di non allontanarsi troppo dalla famiglia. Ad ogni modo si registra questo sondaggio da parte della società di Gedda: vedremo nei prossimi giorni se i sauditi proveranno davvero l’affondo e quale sarà, eventualmente, la risposta di Conte.