André Silva torna in Italia: affare da 15 milioni di euro

Il portoghese potrebbe tornare a giocare in Serie A: ecco chi vuole l’ex attaccante del Milan. Il punto della situazione

Dopo un’avventura non proprio esaltante con la maglia del Milan, André Silva si è rilanciato in Germania.

Oggi l’attaccante portoghese classe 1995 è in forza al Lipsia, ma prima dell’inizio della nuova stagione potrebbe fare le valigie, facendo, magari, ritorno proprio in Italia. Il calciatore, che in rossonero ha realizzato dieci gol in quarantuno presenze, secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbe finito nel mirino della Lazio.

André Silva è un profilo gradito a Maurizio Sarri e per far davvero ritorno in Serie A servirà mettere sul piatto del Lipsia un’offerta sui 15-18 milioni di euro. Ricordiamo, però, che l’attaccante in cima alla lista dei desideri della Lazio è Marcos Leonardo, per il quale – come raccontato su Calciomercato.it – c’è stato un rilancio con un’offerta più vicina ai 15/16 milioni di euro complessivi fissati dal Santos.