Offerta irrinunciabile per Pogba: la Juve ha già trovato il sostituto

Paul Pogba ha anticipato il rientro alla Continassa, ma restano diverse nubi sul suo futuro alla Juventus: le ultime sul centrocampista francese

La Juventus attende l’arrivo di Giuntoli, nuovo capo dell’area tecnica che nelle prossime ore sarà a Torino per la firma sul contratto con il club bianconero.

Ieri intanto con netto anticipo rispetto alla squadra – che si ritroverà per il raduno il 10 luglio – è tornato alla Continassa Paul Pogba, che ha iniziato gli allenamenti per ritrovare la forma migliore dopo una stagione da dimenticare al ritorno l’anno scorso sotto la Mole. Annata maledetta per il nazionale francese, costretto quasi sempre ai box dall’infortunio al ginocchio e da problemi muscolari accusati nell’ultima parte del campionato. Pogba vuole ritrovare il tempo perduto, anche se la Juventus cerca le necessarie garanzie dall’ex Manchester United. Il centrocampista classe ’93 ha ingaggio pesantissimo da 8 milioni di euro a stagione e la ‘Vecchia Signora’ auspica un rendimento all’altezza da parte del giocatore e una presenza più continua in campo.

L’Arabia tenta Pogba: assalto Juve a Milinkovic

Pogba nelle prossime settimane cercherà di aumentare i carichi di lavoro e mettersi al passo dei compagni, con l’obiettivo di tornare entro fine mese a disposizione di Allegri e partecipare alla tournée negli Stati Uniti dove la Juve incrocerà Barcellona, Real Madrid e Milan.

La dirigenza e Allegri si aspettano dei segnali concreti da parte del francese e come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ non è da escludere nessuno scenario sul futuro del giocatore. Ad oggi non è prevista una cessione di Pogba, ma la situazione potrebbe cambiare se il centrocampista non darà le risposte in campo che la Juventus si aspetta. L’ex United, lo ricordiamo, ha un contratto fino al 2026 con uno stipendio lordo superiore ai 10 milioni a stagione. Per il momento non ci sono stati affondi concreti dall’Arabia, ma di fronte a un’offerta irrinunciabile da 25-30 milioni di euro all’anno lo scenario potrebbe ribaltarsi.

Pogba ritornerebbe così protagonista in un campionato meno competitivo, permettendogli di recuperare la condizione senza particolari stress. La Juve e Allegri gli daranno però una nuova chance e questa volta il ‘Polpo’ non avrà più jolly da giocarsi: servono risposte immediate per tornare protagonista e riprendersi la ‘Vecchia Signora’. E la Juventus ha già individuato il sostituto in caso di addio prematuro: quel Milinkovic-Savic, a lungo inseguito da Max Allegri.