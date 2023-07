Lautaro Martinez non è incedibile: l’Inter fissa il prezzo

L’attaccante argentino viene seguito da tempo con grande interesse dal Real Madrid

Non è stato ancora rimpiazzato l’addio per certi versi inaspettato di Karim Benzema in casa Real Madrid. I ‘blancos’ hanno deciso di investire in un primo momento buona parte del budget di mercato in mezzo al campo, versando oltre 100 milioni di euro al Borussia Dortmund per l’acquisto parecchio oneroso di Jude Bellingham.

Ad oggi non è ancora chiaro se Carlo Ancelotti avrà realmente un erede del Pallone d’Oro francese, dopo aver accolto in rosa una pedina comunque utile nel reparto avanzato come Joselu. Kylian Mbappé rimane il grande sogno di Florentino Perez, ma per il francese potrebbe essere necessaria un’altra stagione di attesa considerando l’attuale contratto faraonico – prolungato ufficialmente appena un anno fa – in scadenza nel giugno 2024 con il Paris Saint Germain.

Nelle ultime settimane di centravanti di altissimo livello ne sono stati accostati diversi al Real, da Harry Kane a Roberto Firmino. Stando alle ultime informazioni circolate sul diario ‘Sport’, un’idea sempre viva in casa ‘blanca’ è quella che porta al nome di Lautaro Martinez. Strappare l’attaccante argentino all’Inter non sarà comunque impresa semplice, considerato lo status di leader all’interno della rosa nerazzurra e la fascia di capitano che presumibilmente indosserà dalla nuova stagione.

Calciomercato Inter, dalla Spagna: richiesta da 70 milioni per Lautaro Martinez

Per il portale spagnolo, il Real Madrid avrebbe chiesto al club interista il prezzo dell’argentino, ricevendo una apertura alla sua cessione in cambio con una valutazione da soli 70 milioni di euro.

Rispetto alle cifre attuali che circolano sul mercato, sembra comunque improbabile che l’Inter decida di privarsi del suo calciatore più rappresentativo per una cifra di gran lunga inferiore ai 100 milioni di euro. Dopo aver chiuso l’operazione a costo zero per Marcus Thuram, i dirigenti nerazzurri stanno lavorando adesso per cercare di riportare Romelu Lukaku nuovamente a Milano a titolo definitivo, per ricomporre con Lautaro Martinez una super coppia.

Una volta definito l’eventuale ritorno del belga, bisognerà poi risolvere anche il futuro del Tucu Correa e cercare un possibile sostituto per completare il reparto avanzato della prossima stagione che Simone Inzaghi avrà a sua disposizione.