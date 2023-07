Spalletti non chiude alla Juventus “Equazione con Giuntoli è sbagliata”

Spalletti racconta le sue emozioni e parla del suo futuro non chiudendo la possibilità di allenare la Juventus in futuro

Il Napoli, nell’ultima stagione, ha vinto lo scudetto dopo oltre trent’anni; un successo meritato sin dalla prima giornata quando i partenopei hanno dimostrato di poter dominare il campionato italiano. Vittoria arrivata grazie sì alla società che ha portato giocatori poi fondamentali ma soprattutto al tecnico; Spalletti ha costruito una squadra semplicemente fantastica in grado di imporre il proprio gioco sia in casa sia in trasferta. Il tecnico resterà per sempre nel cuore dei tifosi partenopei; lasciare dopo lo scudetto è forse il modo migliore per lasciare una piazza calda come quella del Napoli.

Questa sera Luciano Spalletti si è raccontato a Calciomercato L’Originale toccando diversi argomenti; il tecnico partenopeo ha sottolineato “Sono felice per l’entusiasmo ricevuto, i partenopei mi hanno dato sensazioni incredibili e io non posso far altro che difenderli“. Bisogna, infatti, andare a sottolineare come tra il tecnico e il popolo partenopeo si sia stabilita una connessione incredibile con il tecnico capace di regalare la vittoria di un campionato atteso da tantissimi anni.

Il tecnico ha parlato anche del discorso relativo al famoso anno sabbatico; Spalletti ha sottolineato “Ho una figlia piccola, voglio passare del tempo con lei“. In questo momento, dunque, l’allenatore vuole godersi i suoi affetti e lo ha fatto capire andando a sottolineare come “Non so come sarei ripartito da tecnico del Napoli perché meritano cose diverse da quello che posso dargli“.

Spalletti e il futuro: cosa ha detto sulla Juventus

L’ex tecnico del Napoli ha detto anche una cosa importante sul suo futuro e sulla possibilità di allenare la Juventus. “Futuro alla Juventus? A chi ti vuole bene non fai un torto. L’equazione con Giuntoli è sbagliata“. Come sappiamo, infatti, l’ex direttore sportivo del Napoli è pronto a vivere la sua nuova esperienza in bianconero. Il suo legame con Spalletti ha portato i partenopei a vincere lo scudetto ma questo non vuole dire che il futuro del tecnico sia a Torino, sulla panchina della Juve.

Spalletti ha poi voluto sottolineare anche il suo modo di allenare e di vivere il calcio. “La mia vita è stata condizionata” sottolinea il tecnico che poi continua “Video e discorsi sono importanti perché ti danno soluzioni che possono essere determinanti per la classifica“. Una frase che fa capire la maniacalità dell’allenatore e quanto ricerchi la perfezione in ogni singolo aspetto. Il Napoli di Spalletti, per come è stato allenato e per come è arrivato alla vittoria, verrà ricordato per sempre.