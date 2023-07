DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative di lunedì 3 luglio

Juventus, Inter, Milan e non solo si muovono per colpi importanti, il mercato entra nel vivo: tutte le trattative di lunedì 3 luglio

L’Inter attende l’ufficialità della cessione di Brozovic prima dell’offensiva per Frattesi e Lukaku. C’è il piano per il ritorno del belga, mentre in difesa rispunta Demiral per lo scacchiere di Inzaghi. Il Milan stringe per Musah dal Valencia, missione esuberi invece per Giuntoli alla Juventus: il nuovo responsabile del mercato bianconero deve piazzare Zakaria, Arthur e McKennie. Obiettivo Hojlund con l’addio di Vlahovic.

Ecco le ultime notizie e le trattative di mercato minuto per minuto. Di seguito tutti gli aggiornamenti di lunedì 3 luglio dalla redazione di Calciomercato.it.

LIVE

Ore 8.38 – Marcos Leonardo sempre più vicino alla Lazio: sì del Santos all’offerta da 12 milioni di euro più bonus, da definire percentuale sulla rivendita.

Ore. 8.06 – L’Inter guarda in casa Atalanta, cinque nomi sul tavolo dell’ad Marotta: Demiral, Carnesecchi, Koopmeiners, Toloi e Scalvini.